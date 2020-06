Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida nu a mai putut „fenta” criticile venite din partea oamenilor ce o urmaresc cu fiecare ocazie in emisiunea „Acces Direct”, scrie Cancan . In ultima ediție a emisiunii sus menționate, prezentatoarea a ales un look cel puțin „inedit”, care se pare ca nu a scapa de ochii vigilenți ai urmaritorilor…

- Mirela Vaida s-a saturat sa tot fie criticata din cauza celor doua personaje nelipsite de la Acces Direct, Vulpița și Viorel. Prezentatoarea tv a comparat-o pe tanara cu Monica Gabor și a explicat totul, pentru ca oamenii sa ințeleaga.„Lumea a ințeles ca ei unt autentici. Au doze de naivitate din cauza…

- Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, a vorbit, in sfarșit, despre succesul din spatele poveștii Vulpiței cu Viorel și modul in care aceasta a luat amploare intr-un timp atat de scurt.„Asta ma intreb si eu in fiecare zi. Nu ne-am așteptat sa prinda povestea ei, cred ca autenticitatea acestei…

- Intr-un interviu pentru revista VIVA!, frumoasa prezentatoare de la „Acces Direct”, recunoaște ca inca se intreaba cum de a ”prins” atat de bine povestea Vulpiței din Vaslui și este de parere ca succesul i se datoreaza acesteia. „Asta ma intreb si eu in fiecare zi. Nu ne-am așteptat sa prinda povestea…

- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Dupa ce a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel, Veronica s-a intors in platou, iar revederea cu Doina, reporterul emisiunii și prietena sa, a adus lacrimi in ochii Mirelei Vaida.

- „Razboiul” dintre Veronica și Viorel continua. Soțul tinerei din Blagești se opune cu orice preț lansarii piesei dintre Vulpița și Rafaelo. Vazand ca tanara din Blagești este foarte afectata de geloziile soțului, Saveta Bogdan a intervenit și i-a luat apararea!

- Vulpița a aparut complet transformata, marți, la „Acces Direct”. Veronica Stegaru a venit la emisiune blonda și tatuata, dupa o zi de libertate. Soțul ei, Viorel, și-a ieșit din fire cand a vazut-o și a devenit ușor agresiv.

- Știe toata lumea ca Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii Acces Direct. Insa, de cand cazul Vulpiței și a lui Viorel a ajuns la televizor, Mirela a devenit ”Regina audiențelor”. Emisiunea pe care o prezinta fiind in topul preferințelor telespectatorilor.