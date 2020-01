Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria sustine constant eforturile tarilor din Balcanii de vest pe drumul lor spre aderarea la Uniunea Europeana, a afirmat marti in Elvetia premierul bulgar Boiko Borisov, la conferinta intitulata Dialog diplomatic despre Balcanii de Vest desfasurata in marja celei de-a 50-a editii a Forumului…

- Davos e o statiune montana pitoreasca din Elvetia care gazduieste in fiecare an Forumul Economic Mondial. Intre timp, elitele nu mai raman doar in cercul lor restrans la Davos. E atat de usor sa critici Forumul Economic Mondial de la Davos. 3.000 de participanti din intreaga lume se reunesc…

- Peședintele american Donald Trump si activista pentru mediu Greta Thunberg se vor afla marti fata in fata la Forumul Economic de la Davos, Elvetia, principala tema a intalnirii din acest an fiind schimbarile climatice și modul in care acestea afecteaza lumea, scrie Mediafax.Peședintele american…

- Inegalitațile din lume sunt frapante, iar aportul financiar adus de munca neplatita a femeilor este de trei ori mai mare decat cel al industriei tehnologice, arata un raport al organizației caritabile Oxfam, dat publicitații luni, inainte de reuniunea liderilor politici și economici de la Davos, potrivit…

- O romanca in varsta de 18 ani, care practica prostituția in Elveția, a fost ucisa, la sfarșitul anului 2016, de un lucrator la frontier. Acum, dupa trei ani, criminalul va fi judecat in fața Tribunalului penal din Doubs, in estul Frantei, a anuntat sambata parchetul.

- Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steve Mnuchin, va conduce un grup de oficiali americani care vor participa la Forumul economic mondial din Davos, Elveția, din cursul acestei luni, potrivit unui comunicat al Casei Albe, anunța Reuters.Alaturi de Mnuchin vor participa mai mulți oficiali,…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va merge la forumul economic mondial de la Davos, din Elvetia, la sfarsitul lunii ianuarie, si le-a interzis si ministrilor sa o faca, a afirmat marti o sursa guvernamentala, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Prioritatea noastra este de a raspunde…

- Președintele SUA, Donald Trump, intenționeaza sa participe la ediția din 2020 a Forumului economic de la Davos, programat pentru luna ianuarie, susține site-ului agenției Reuters, care citeaza o sursa familiara cu planul, potrivit Mediafax.Trump a fost nevoit sa-și anuleze planul de a participa…