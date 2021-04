"Nu relaxăm măsurile în următoarea perioadă". Mesajul premierului pentru protestatari ​Premierul Florin Cîtu a declarat, luni, ca nu se vor relaxa restricțiile în perioada urmatoare, în ciuda protestelor, întrucât masurile impuse au avut efecte. Premierul le-a transmis tuturor celor care protesteaza sa respecte legislatia.

Întrebat daca se vor relaxa masurile în perioada urmatoare, șeful Guvernului a raspuns: : &"În niciun caz. Nu relaxam masurile&".



&"Masurile pe care le-am luat în ultimele zile au avut impact pozitiv&".



Întrebat ce mesaj are pentru cei care protesteaza, premierul a afirmat: &"Sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

