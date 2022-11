Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de italieni, conform organizatorilor, au ieșit sambata in strada, la Roma, pentru a cere incetarea razboiului din Ucraina și oprirea trimiterii de arme italiene in sprijinul Kievului. ”NU razboiului!, NU trimiterii de arme!” se putea citi pe o uriașa banderola purtata de manifestanți care…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Opt luni de cand a inceput razboiul. Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii.

- Contrabanda cu țigari la granița Romaniei a scazut, in anul 2022, cu circa 60 la suta, fața de anul 2021, au declarat oficiali din cadrul Poliției de Frontiera a Romaniei. Cea mai mare cantitate de țigari de contrabanda ajungea in Romania, de obicei, din Ucraina și din Republica Moldova, intrucat in…

- Conform oficialilor de la Ankara, Erdogan a reiterat disponibilitatea de a face partea sa de ințelegere pentru a rezolva pașnic razboiul din Ucraina.Mai mult, conform presei internaționale, cei doi au discutat și despre imbunatațirea relațiilor bilaterale dintre Moscova și Ankara.Ultimele evoluții din…

- Un parlamentar din Partidul Verde norvegian a acuzat autoritatile ca profita de pe urma razboiului din Ucraina, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Papa Francisc a afirmat ca Dumnezeu nu ghideaza religiile catre razboi, o critica implicita la adresa Patriarhului rus Kirill, pe care nu l-a numit explicit, dar care susține razboiului in Ucraina și a boicotat o conferința a liderilor credincioși care are loc in prezent in Kazahstan și la care participa…

- Kazahstanul, vecin si aliat al Rusiei, a suspendat toate exporturile de arme timp de un an, pe fondul conflictului din Ucraina si al sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei, relateaza Reuters.

- Dupa invadarea Ucrainei, Occidentul a impus mai multe pachete de sancțiuni impotriva lui Vladimir Putin și a țarii sale, astfel ca o mare parte dintre firmele internaționale și-au retras activitatea din Rusia, in timp ce companiile aeriene din mai multe țari au impus restricții de calatorie și de zbor…