Nu ratați Festivalul „Peștera –Padina”. VIDEO Nu ratați Festivalul „Peștera –Padina”, in perioada 16-17 august 2024, eveniment organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița. Prin acest eveniment se urmarește promovarea potentialului turistic din Masivul Bucegi, realizarea unor spectacole si a unor momente culturale inedite, educarea participantilor in protejarea mediului inconjurator si practicarea miscarii in aer liber. Așadar, [...] The post Nu ratați Festivalul „Peștera –Padina”. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24 – 27 iulie 2024, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza cea de-a VIII-a editie a Festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”. Copiii și tinerii participanti la eveniment vor putea petrece cateva zile de vacanta intr-o atmosfera de poveste. Pe parcursul a patru zile…

- COMUNICAT DE PRESA In perioada 16-17 august 2024, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza Festivalul „Peștera –Padina”, ce se va desfașura in zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi. Prin acest eveniment se urmarește promovarea potentialului turistic…

- O noua ediție a Festivalului Peștera – Padina va avea loc anul acesta in inima Bucegilor Dambovițeni Organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, evenimentul se va desfașura in zilele de 16 și 17 august 2024, in zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi. Și anul acesta…

- Festivalul „Peștera –Padina” va avea loc in perioada 16-17 august 2024, evenimentul este organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, se va desfașura in zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi. Prin acest eveniment se urmarește promovarea potentialului turistic…

- Tabara de Creație „O vara de poveste” la Centrul Județean de Cultura Dambovița. In perioada 1-5 iulie, așa cum v-a obișnuit de mulți ani, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza cea de-a XII-a ediție a Taberei de Creație „O vara de poveste”. Atelierele de anul acesta sunt: Margele, Cusaturi,…

- Ziua Universala a Iei va fi sarbatorita la Centrul Județean de Cultura Dambovița pe data de 21 iunie, un eveniment special dedicat acestui element de tezaur național. Esența IEI consta in arta meșteșugului manual, transmis din generație in generație, iar celebrarea acesteia are multiple semnificații…

- Nu ratați „Noaptea Muzeelor 2024” in Dambovița: o experiența culturala de neuitat, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, organizeaza sambata, 18 mai 2024, a XX-a editie a evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor”. Cu acest prilej, invitam publicul…

- Campania naționala de preselecții (15 mai – 30 iunie 2024) a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, ediția a 57-a, 2024. In perioada 15 mai – 30 iunie 2024 se va desfașura campania naționala de preselecție pentru Festivalul Național de Interpretare și Creație a Romanței Romanești „Crizantema…