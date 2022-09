Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local timișorean, Roxana Iliescu, are numeroase intrebari legate de ultima lovitura data de Primaria Timișoara in ceea ce privește alimentarea cu carbune a companiei Colterm, anume inchirierea unei gari din Motru. Cine se va ocupa de transbordarea carbunelui in garniturile de tren, cine…

- Nicolae Robu mai vrea o tura de primar al Timisoarei, dupa cele doua mandate intre anii 2012 si 2020. Si chiar are destui sustinatori nostalgici ale acelei perioade. Unul dintre oamenii sai de baza din acea vreme vine insa cu dezvaluiri grotesti despre administratia Robu, pe care ai putea-o caracteriza…

- Daca anul trecut nu prea dorea sa auda de carbune din cauza certificatelor de poluare care trebuie cumparate și intenționa sa se axeze pe gaz pentru funcționarea Colterm, iata ca acum primarul Timișoarei s-a razgandit.

- Un nou scandal cu iz penal zbuguduie Primaria Timișoara. Dupa ce mai multe Organigrame votate de administrația Fritz au fost anulate de instanța și mai multe concursuri de angajare au fost declarate ca ilegale, administrația Fritz pare sa fi dat iar cu oiștea de gard. Stațiile de incarcare a vehiculelor…

- DNA a anunțat ca a inceput urmarirea penala in megadosarul ROMPREST pe numele conducerii firmei de salubritate din Sectorul 1 The post Dezvaluiri explozive din ancheta DNA la ROMPREST, la Culisele statului paralel – Date bomba despre contracte dubioase appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Imagini de coșmar in centrul Timișoarei, in 2022. Unul din parcurile centrale, situat chiar in spatele Catedralei Mitropolitane, este plin de gaianț de porumbel. Situat la 300 de metri de primarie, parcul este plin de mizerie, cu banci rupte și alei insalubre. Culmea este ca administrația Fritz…

- Tragedie la o piscina din Tg. Jiu, județul Gorj, unde un barbat de 40 de ani s-a inecat. Manevrele de resucitare efectuate de personalul echipajului de pe ambulanța au fost in zadar, informeaza publicația locala Pandurul . „La data de 24 iunie, am fost sesizați prin apel unic la 112 despre faptul ca…