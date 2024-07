Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fundaș central al FCM Bacau a parafat unica victorie a „tricolorilor” in fața „Portocalei Mecanice”: 1-0 in octombrie 2007, in preminariile Campionatului European. Revenit din Germania, unde a asistat la partidele Romaniei cu Belgia și Slovacia, Goe estimeaza la 40 la suta șansele noastre de…

- Razvan Marin, 28 de ani, autorul a doua goluri la Euro 2024, unul in victoria cu Ucraina (3-0) și unul in remiza cu Slovacia (1-1) nu s-a pregatit, vineri, 28 iuniei, cu echipa. Mijlocașul legitimat in ultimul sezon la Empoli, in Serie A, a resimțit o „incarcatura musculara” dupa un sezon epuizant,…

- Romania e credidata cu a doua șansa in meciul cu Olanda din „optimile” EURO 2024, iar supercomputerul Opta nu face nota discordanta de pronosticul anticipat de mai toți specialiștii. Pornim din postura de outsideri in fața „Portocalei Mecanice”, iar statisticienii de la Opta au stabilit care sunt cu…

- Victor Pițurca (68 de ani), selecționerul care a condus Romania la Euro 2008, spune raspicat ca „nu mi s-a parut deloc ca ar fi fost o ințelegere intre noi și slovaci in acest meci direct de calificare. Partida a avut momente aprige, Slovacia a avut ceva mai mult mingea, noi cu stilul nostru, incercand…

- Atacantul George Puscas a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in Germania, ca el si colegii sai din nationala de fotbal a Romaniei au demonstrat pe teren in meciurile de pana acum ca pot sa se bata de la egal la egal cu Olanda, adversara din optimile de finala ale EURO 2024. „Cred ca…

- Atacantul George Pușcaș (28 de ani, Bari) a susținut o conferința de presa joi, 27 iunie,, la o zi dupa ce naționala Romaniei s-a calificat in optimile Euro 2024, transmite Gazeta Sporturilor. Pușcaș a jucat in doua dintre cele 3 partide, 16 minute in remarcabila victorie cu Ucraina, 3-0, apoi 24 de…

- Fostul mare internațional olandez Rafael van der Vaart (41 de ani) a stat de vorba cu Gazeta Sporturilor, dupa aflarea optimilor de la Euro 2024. Acum analist TV, fostul mijlocaș al lui Real Madrid a explicat cum vede partida dintre Romania și Olanda. Van der Vaart este unul dintre cei mai importanți…

- Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0605 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 5,45%, in scadere de la 5,73% in exercitiul anterior, scrie Mediafax.