Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca de vina pentru ca Romania nu poate fi acceptata in zona euro este actuala situație economica actuala. Iohannis spune ca bunul parcurs al Romaniei de dinainte de pandemie a fost grav afectat nu doar de virusul COVID și provocarile nascute de el, dar și de criza energetica și de cea generata de razboi. “Sa ne amintim ca, in anii de dinaintea pandemiei, Romania a avut un puternic parcurs prociclic, cu politici bazate pe consum și deficite bugetare. Pandemia și criza economica aferenta ne-au prins nepregatiți in planul finanțelor publice, cu cel mai…