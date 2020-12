Seful Programului Mondial pentru Alimente (WFP), David Beasley, si seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (PMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au vorbit in timpul unei intalniri speciale pe tema Covid-19, care a aparut in China anul trecut si a infectat 65 de milioane de oameni la nivel mondial. ”Nu putem accepta o lume in care saracii sunt calcati in picioare de cei bogati si puternici” Pandemia, masurile luate de tari pentru a incerca sa opreasca raspandirea ei si impactul economic au alimentat o crestere cu 40% a numarului de persoane care au nevoie de ajutor umanitar, au anuntat Natiunile Unite…