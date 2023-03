Nu poți să crezi cât au ajuns să coste urzicile în piață Nu doar prețurile in supermarket au luat o razna, dar și cele din piețe. Pentru ca e martie, „trufandalele” perioadei sunt loboda, ștevia, leurda, salata verde, ceapa verde, usturoiul verde, urzicile, spanacul de primavara. Daca in anii trecuți, urzicile și spanacul erau soluții accesibile pentru postul Paștelui, anul acesta gospodinele se gandesc de doua ori inainte de a opta intre carne și verdețuri, ținand cont de preturile prohibitive ale celor din urma. In piețe, urzicile culese din padure costa cat cotletul de porc sau chiar mai mult. Vanzatorii se plang de creșterea generala a prețurilor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

