- Polițiștii care cautau cadavrul unei femei in varsta de 77 de ani dintr-o comuna galațeana au ramas impietriți dupa ce cainele pe care il foloseau a facut o descoperire uluitoare. Un astfel de miracol nu s-a mai intamplat niciodata.

- O femeie in varsta de 72 de ani a fost gasita decedata, joi, de pompierii chemati sa stinga un incendiu izbucnit pe un teren cu vegetatie uscata din comuna Miroslava, judetul Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Chelsea Allen, in varsta de 31 de ani, a fost gasita moarta intr-o padure din Anglia. Trupul neinsuflețit a fost supus autospiei, iar apropiații așteapta cu sufletul la gura rezultatele. Femeia a fost data disparuta in urma cu o saptamana, dupa ce ar fi plecat de acasa noaptea, la ora 03.00, fara telefon…

- O copila de trei luni a murit, dupa ce a fost aruncata de la etajul patru al unui bloc din Chișinau chiar de tatal ei. Fetița a fost gasita fara suflare de un trecator, moment in care au fost sesizate autoritațile. Barbatul, in varsta de 28 de ani, a fost reținut, iar pe numele lui a fost deschis un…

- O fetița de doar trei luni a avut parte de o moarte cumplita, seara trecuta, dupa ce a fost aruncata de la etajul 4 de propriul tata. Nenorocirea s-a produs in jurul orei 21:00, intr-un bloc din Chișinau, Republica Moldova. Polițiștii moldoveni au anunțat tragedia pe pagina de Facebook, precizand…

- Sfarsit cumplit pentru o fetita de 10 ani, care a fost gasita moarta, duminica, in casa. Anchetatorii cred ca mama copilei a ucis-o pe micuta, a stat cu cadavrul in casa mai multe zile, dupa care a incercat sa se sinucida, scrie Le Parisien.Incidentul a avut loc in Soissons, Aisne, Franta. Alarma a…

- O femeie de 30 de ani data disparuta din Cluj, de unde ar fi plecat cu un aradean, a fost gasita moarta in Bihor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- O femeie din Blaj, gasita moarta in raul Tarnava, de pompieri. Era data disparuta Femeia din Blaj data disparuta a fost gasita decedata, in apele raului Tarnava. Aceasta a fost descoperita de pompierii din Alba. Dupa mai multe ore de cautari, persoana a fost gasita pe raul Tarnava de catre echipajele…