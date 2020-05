Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a poliției din orașul american New York este filmata in timp ce trece peste un gard de protecție și intra intr-un grup de protestatari, scrie NY Post.In videoclip se vede cum o prima mașina a poliției newyorkeze intra cu viteza relativ redusa pe strada Flatbush, aproape de St. Marks Avenue,…

- Protestele violente sunt din nou in toi in Statele Unite ale Americii pentru a cincea zi consecutiva. Orașele americane au impus restricții de circulație pe timp de noapte pentru a putea opri protestele și violențele, relateaza CNN, scrie digi24.ro.

- Protestele violente sunt din nou in toi in Statele Unite ale Americii pentru a patra zi consecutiva. Orașele americane au impus restricții de circulație pe timp de noapte pentru a putea opri protestele și violențele, relateaza CNN.

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Jurnalistul CNN Omar Jimenez a fost retinut chiar in timp ce transmitea in direct protestele violente din orasul Minneapolis, SUA, provocate de moartea lui George Floyd, un barbat de culoare sufocat de un politist.

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, scrie ziarul, citat de Agerpres.

- Un pusti de doar 5 ani din Utah, Statele Unite, a fost prins in timp ce conducea SUV-ul parintilor pe o autostrada. El a oprit la semnalul unei patrule si le-a spus agentilor ca se ducea sa-si cumpere un Lamborghini.

- Potrivit informatiilor secrete obtinute de Statele Unite, coronavirusul este probabil - dar nu cu siguranta - natural si nu produs intr-un laborator din China, a declarat marti generalul Mark Milley, seful Statului Major al armatei americane, citat de Reuters. Observatiile comandantului cu functia cea…