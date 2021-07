Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 21 de cetateni din Bangladesh si Afganistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutati de doi cetateni romani. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șase cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar. In data de 09.07.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat zece cetateni din Siria, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri. Azi dimineața, la Punctul…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac, Nadlac II și Varșand au depistat paisprezece cetateni din Afganistan, Pakistan și Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv in automarfare. Ieri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul sectorului Porțile de Fier II au depistat 22 de cetațeni din Irak și Afganistan, printre care 12 copii, care au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au descoperit…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Portile de Fier II au depistat 22 de cetateni din Irak si Afganistan, dintre care 12 copii, care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Acestia au fost reperati de politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat, intr-un taxi, patru cetateni migranți turci. Luni, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare au monitorizat un grup de patru persoane care, dupa ce a trecut frontiera din Serbia in Romania, pe jos, s-a urcat intr-un taxi care a fost oprit pentru verificari,…

- 13 cetateni straini, intre care doi copii, care au vrut sa traverseze fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia, au fost depistați de politistii de...