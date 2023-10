Nu pot fi plătite lucrările la Podul Grant Constructorul care a efectuat lucrarile de consolidare la Podul Grant și care mai are inca destule de facut pentru a putea spune ca Podul este gata nu poate fi platit din motive de procedura. Primarul General spune ca are banii, dar o Ordonanța nu-i da voie sa faca plațile. Nicușor Dan apeleaza la bunavoința și ințelegerea constructorului. „Vrem sa…speram sa avem ingaduința constructorului. Afecteaza, exact pe aceasta lucrare de investiție, ordonanța spune ca noi putem sa platim, in lunile noiembrie și decembrie, media lunilor ianuarie – septembrie. In ianuarie – septembrie nu s-a facturat pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul Grant din București se va redeschide circulației rutiere in martie. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mers astazi pe șantier pentru a verifica daca lucrarile de consolidare a Podului Grant sunt in grafic, scrie europafm.ro. Edilul spune ca au fost descoperite noi probleme și e nevoie…

- Ordonanța care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare este „o grava ingerința a naționalului in autonomia locala”, spune Nicușor Dan. Daca chiar suntem intr-o situația așa de disperata financiar trebuia sa ni se dea o marja, sa ni se reduca cotele defalcate sau ceva…”, a spus edilul Capitalei. „(…)…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, la Podul Grant din București, unde a verificat stadiul lucrarilor, ca Ordonanta Guvernului cu noile masuri fiscale nu trebuia aprobata in forma actuala si ca „este o grava ingerinta a nationalului in autonomia locala”. „Nu e normal ca o autoritate centrala…

- Primarul general al Capitalei a declarat, marți, ca lucrarile pentru repararea podului Grant se vor finaliza in martie 2024, dar exista și posibilitatea ca lucrarile sa fie terminate peste 10 – 11 luni, daca nu se lucreaza concomitent pe doua benzi.Nicușor Dan a fost intrebat marți, in Parlament, de…

- Primaria Capitalei a transmis luni seara ca vor fi luate masuri de fluidizare a traficului in zona Podului Grant dupa blocajele care au avut loc ca urmare a lucrarilor de reabilitare și consolidare a podului, pe sensul Crangași-Turda.Ca urmare a blocajelor din trafic de luni, cauzate de lucrarile…

- Podul Grant din București s-a inchis traficul rutier incepand de luni, pentru lucrari de reabilitare, iar traficul in zona a devenit un adevarat coșmar pentru șoferi. Șoferii și pasagerii au facut cu zeci de minute in plus, fața de cat faceau de obicei, de pe Bulevardul Uverturii și pana in Grozavești.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, spune ca lucrarile la Podul Grant nu au fost executate in vara din cauza faptului ca CFR nu și-a dat avizul la timp. Acesta mai susține ca vechea administrație a indus in eroare cetațenii cand a informat ca podul a fost integral consolidat. „Podul Grant trebuie consolidat.…

- Anunțul a fost facut marți, 8 august, de primarul general, Nicușor Dan, care a precizat ca lucrarile de reabilitare si consolidare a Podului Grant au fost intrerupte in 2020 din cauza „situației financiare dezastruoase” in care se afla atunci Municipalitatea.Potrivit edilului, valoarea lucrarilor care…