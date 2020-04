Stiri pe aceeasi tema

- Anglia a inițiat un proiect de monitorizare a cancerului și coronavirusului (UKCCMP) care iși propune sa colecteze, sa analizeze și sa difuzeze in timp real date de la centrele de cancer din Marea Britanie despre rata de infecție cu SARS-CoV-2 la pacienții cu cancer, precum și rezultatele acestora din…

- Produsul Intern Brut al Marii Britanii ar putea scadea cu pana la 30% in al doilea trimestru al acestui an, potrivit unor declarații facute de ministrul de Finanțe Rishi Sunak in fața unor colegi din guvern care cereau relaxarea masurilor de distanțare sociala, potrivit publicației The Times, citate…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- Istoricul și jurnalistul francez Alexandre Adler a acordat un interviu pentru publicația oficiala a Senatului Franței, in care face o serie de prognoze despre cum va arata lumea post-pandemie și care vor fi schimbarile din punct de vedere social-economic, politic și geopolitic. In 2009, Alexandre Adler…

- New York a inregistrat, joi, recordul de decese cauzate de coronavirus pentru o a treia zi la rand. Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat in cadrul conferinței sale zilnice, ca 799 de locuitori au murit din cauza virusului, ceea ce a crescut numarul total de decese ale statului la 7.067, scrie The Guardian.…

- Papa Francisc a infiintat un fond de urgenta pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din tarile in curs de dezvoltare, a anuntat luni Vaticanul. Suveranul pontif a donat drept contributie initiala 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispozitia sa si a cerut diocezelor si altor entitati…

- Medicul Mircea Beuran a fost plasat in arest la domiciliu, printr-o decizie a magistraților de la Tribunalul București, unde a fost judecata cererea procurorilor DNA de arestare preventiva a acestuia. Medicul Mircea Beuran a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, sub acuzația de luare…