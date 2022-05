„Nu pot accepta anularea unui vot cu atâtea semnificații”: Eugen Tomac cere explicații de la organizatorul Eurovision Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, a anunțat ca va solicita explicații Uniunii Europene de Radio si Televiziune (EBU) in legatura cu acuzațiile aparute dupa finala concursului Eurovision de sambata seara. Amintim ca organizatorul Eurovision a anunțat ca juriile din cele șase țari au fost eliminate din calculul final al notelor dupa ce un observator independent a detectat „anumite tipare de vot incorecte in rezultatele din șase țari” la votul din semifinale. Comunicatul oficial nu a precizat care anume sunt acele șase țari, dar o publicație specializata a scris ca statele in cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

