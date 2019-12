Nu pierde unul dintre cele mai importante evenimente ale Comunității Evreilor Luni, 9 decembrie, de la ora 18.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, va gazdui evenimentul cultural „Ierusalimul lumineaza lumea”. Dedicata „orașului Ierusalim, dar și sarbatorilor Hanuka și Craciun”, manifestarea va cuprinde prezentari tematice, improvizații de teatru, muzica și a IV-a ediție a programului artistic „Sa cantam impreuna”. Av. Iosef Wasserman, rabinul Comunitatii Evreilor Originarilor din Romania, și rabinul Yeoshua Aronovich vor fi invitații serii, acestora adaugandu-li-se formația Nigun (Comunitatea Evreilor din Iași), tenorul Paul Celmare, Asociația Literara… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un ecosistem foarte dezvoltat de blockchain din toate zonele, dar nu exista niciun fel de incurajare sau recunoasterea guvernamentala, a declarat pentru AGERPRES Carmen Holotescu, decanul Facultatii de Inginerie de la Universitatea Ioan Slavici din Timisoara si directorul Centrului de…

- In seara zilei de 6 martie 1958, un tanar si stralucit absolvent al Facultatii de Istorie a Universitatii din Iasi urca in trenul care trebuia sa-l duca la Bucuresti. Desi isi terminase stralucit studiile (cu prestigioasa bursa „Balcescu"), fusese discret indrumat catre Institutul de istorie al Academiei,…

- Facultatea de Istorie a Universitații din București și „Asociația Cooltura Noua ne pasa!” va invita sa participati la conferința internaționala: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” care va avea loc in perioada 09-11 octombrie 2019 in cadrul…

- Facultatea de Istorie a Universitații din București și „Asociația Cooltura Noua ne pasa!” va invita sa participati la conferința internaționala: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” care va avea loc in perioada 09-11 octombrie 2019 in cadrul…

- Astfel, in parteneriat cu Departamentul de Studii Umaniste de la Universitatea „Aldo Moro" din Bari va fi organizat la Iasi in perioada 10-12 octombrie 2019 cel de-al XI-la colocviu romano-italian care are ca tematica „Traditie si inovatie intre antichitatea clasica si crestinism: forme, instrumente…

- La propunerea Facultații de Istorie și Filologie a Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB), Senatul a aprobat in ședința din aceasta luna intrarea in lichidare a 3 programe de studii de licența pentru care solicitarile din partea candidaților au fost tot mai reduse in ultimii ani. Printre…

- Ziarul Unirea Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia renunța la 3 programe de licența. Dispar doua din domeniul Filologie și Arheologia Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia renunța la 3 programe de licența. Dispar doua din domeniul Filologie și Arheologia. La propunerea Facultații…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a renunțat definitiv la trei specializari din cadrul Facultații de Istorie și Filologie. Printre specializarile care au fost desființate se numara și una dintre cele mai vechi programe de licența din cadrul Universitații, cea de Arheologie. In ședința…