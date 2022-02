Nu oricine se poate adresa centrelor de evaluare Covid. Doar cei cu două forme de risc La centrele de evaluare Covid nu se mai pot prezenta toti pacientii infectati, ci doar acei care prezinta doua forme de risc. Masura este prevazuta intr-un ordin recent al Ministerului Sanatatii. Initial, pacientii se puteau prezenta la centrele de evaluare la cel mult 7 zile de la rezultatul pozitiv al testului, fara alte conditii. Noul ordin prevede ca la centrele de evaluare ambulatorie pentru Covid-19 se pot prezenta doar pacientii infectati cu SARS-CoV-2 la cel mult 7 zile dupa ce au fost testati pozitiv si daca prezinta cel putin doi factori de risc pentru a dezvolta forme severe de boala.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

