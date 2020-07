Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al celebrei jucatoare de poker cunoscuta sub numele de Susie Q a fost gasit carbonizat intr-un parc din Detroit, Statele uNite ale Americii. Tanara, care avea doar 33 de ani, era una dintre puținele femei care concureaza la World Poker Tour. Ultima data cand a participat la un asemenea…

- Un moment incredibil, in care o femeie a fost cat pe ce sa moara strivita de un copac, in timp ce facea plaja, in Statele Unite ale Americii, a fost filmat. Imaginile video au fost publicate pe internet, scrie a1.ro.

- Un moment incredibil, in care o femeie a fost cat pe ce sa moara strivita de un copac, in timp ce facea plaja, in Statele Unite ale Americii, a fost filmat. Imaginile video au fost publicate pe internet.

- O femeie, care a contractat coronavirusul in Statele Unite ale Americii și care era asimptomatica in momentul in care s-a intors in China, a infectat nu mai puțin de 71 de persoane dupa ce a folosit liftul cladirii in care locuia o singura data, astfel ca acea calatorie a durat mai puțin de 60 de secunde.

- O pereche de frați gemeni identici din Statele Unite ale Americii a facut un experiment, timp de trei luni, in care unul dintre ei a avut o dieta vegana, iar celalalt una normala, ce a inclus și carne.

- O femeie din Statele Unite ale Americii iși va indeplini visul de a deveni mama, cu ajutorul surorii ei, care a acceptat sa fie mama-surogat pentru ea, dupa ce medicii i-au spus ca o sarcina ar putea sa o ucida.

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

- Nancy Pelosi defileaza cu masti de protectie perfect asortate cu tinuta Nancy Pelosi este prima femeie care detine functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor in Statele Unite ale Americii. Este, practic, al treilea om in stat, dupa Presedintele Donald Trump si Vicepresedintele Mike Pence. In…