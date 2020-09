NU o ignorați! Astenia de toamnă poate agrava unele afecțiuni Astenia de toamna este ignorata, insa creeaza probleme. Obisnuim sa-i spunem astenie acestei stari ciudate care ne copleseste la inceput de primavara sau de toamna. Insa in spatele simptomelor ei se pot ascunde boli. Iar daca simti ca astenia de toamna iti face probleme, e cazul sa iei masuri. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe industrii sunt in continuare inchise sau iși desfașoara activitatea cu restricții din cauza masurilor impuse de autoritați pentru a limita raspandirea COVID-19. Iar afacerile inchise au efect de domino asupra altor ramuri economice. Efectele pe care le vedem acum sunt doar o mica parte din ceea…

- Berbec. In ceea ce ii privește pe nativii Berbec, luna Septembrie vine cu probleme pe plan sentimental. Partnerul de cuplu devine dificil și greu de ințeles astfel ca vor lua naștere discuții pe care va va fi destul de greu sa le gestionați. HOROSCOP SEPTEMBRIE. Vin banii pentru aceste zodii,…

- Presedintele Colegiului Medicilor Bucuresti, Catalina Poiana, atrage atentia asupra nevoii acute de medici pe diverse specialitati medicale in sistemul de sanatate. Aceasta cere deblocarea de posturi.Catalina Poana spune ca in 2020, in contextul pandemiei, examenul pentru obtinerea titlului…

- Parfumate, zemoase si gustoase, piersicile aduc nenumarate beneficii pentru sanatate, fiind considerate “fructele longevitatii”. Piersicile nu sunt recomandate persoanelor care sufera de diabet si celor supraponderali, deoarece au un continut crescut de zahar. De asemenea, exista anumite categorii de…

- Crew Dragon, capsula SpaceX cu doi astronauti americani la bord, s-a desprins sambata de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru a reveni pe Pamant, a anuntat NASA, scrie AFP.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul…

- Formula 1 se confrunta cu primul caz suspect de coronavirus. Pilotul mexican Sergio Perez, 30 de ani, a fost izolat ca masura de precauție din cauza unui rezultat ”neclar” al testului Covid-19, efectuat inainte de Marele Premiu al Marii Britanii, programat duminica, 2 august, a informat site-ul oficial…

- Robert O'Brien, care detine un post crucial in cadrul Executivului american, s-a izolat si lucreaza "dintr-un loc securizat", in afara Casei Abe, a precizat intr-un comunicat presedintia americana. "Nu exista un risc de expunere a presedintelui sau vicepresedintelui", a subliniat Casa Alba. Consiliul…

- Si pentru pacienții cu sechele dupa infectarea cu coronavirus Primul centru de recuperare a persoanelor cu probleme respiratorii din țara va fi construit la Timișoara, in cel mult 2 ani. Va aparține de Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș". Vor fi tratați aici cei cu sechele dupa infectarea cu…