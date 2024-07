Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei luni, seful Pentagonului, Lloyd Austin, a primit o solicitare de la omologul sau rus Andrei Belousov. De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022, Austin a vorbit la telefon cu ministrul rus al apararii doar de cinci ori, aproape intotdeauna la initiativa Pentagonului, relateaza…

- La inceputul acestei luni, seful Pentagonului, Lloyd Austin. a primit o solicitare neobisnuita de la un interlocutor improbabil: omologul sau rus dorea sa discute cu el. De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022, Austin vorbise la telefon cu omologul sau rus doar de cinci ori, aproape intotdeauna…

- Misiunea noului șef al armatei ucrainene este de a infrange mult mai puternica armata rusa. La doi ani și jumatate dupa ce Vladimir Putin a ordonat declanșarea invaziei, Oleksandr Sirski recunoaște ca rușii beneficiaza de mult mai multe resurse, dar spune ca Ucraina are un plan bine pus la punct pentru…

- Noul sef al armatei britanice, generalul Sir Roly Walker, a declarat ca daca Rusia isi continua in acelasi mod atacurile asupra Ucrainei, este posibil ca fortele sale sa aiba nevoie de cinci ani pentru a-si „croi drum” catre obiectivul minim de a cuceri complet doar cele patru regiuni anexate – Donetk…

- In toiul discuțiilor despre o eventuala pace in Ucraina, șeful armatei britanice spune ca Rusia va avea nevoie de cinci ani pentru a captura in intregime cele patru regiuni ucrainene revendicate, asta „daca lucrurile vor continua ca in prezent”.

- Noul sef al armatei britanice, generalul Sir Roly Walker, a declarat ca daca Rusia continua in acelasi mod atacurile asupra Ucrainei ca pana acum, este posibil ca fortele sale sa aiba nevoie de cinci ani pentru a-si „croi drum” catre obiectivul minim de a cuceri complet cele patru regiuni: Donetk si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns sambata la Singapore pentru a participa la Dialogul Shangri-La, cel mai mare forum de securitate anual din Asia, unde printre altele intentioneaza sa discute cu secretarul apararii american Lloyd Austin despre sprijinul militar pentru Ucraina, tara invadata…

- Un grup de congresmeni americani, condus de președintele Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților, Mike Turner, a cerut intr-o scrisoare deschisa catre administrația Joe Biden și catre secretarul Apararii, Lloyd Austin, sa permita Ucrainei sa foloseasca arme furnizate de SUA pentru a lovi…