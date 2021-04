Stiri pe aceeasi tema

- Pașaportul de vaccinare, un document care atesta faptul ca titularul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, a fost interzis in Florida in numele respectarii „libertaților individuale”, a anunțat guvernatorul republican al acestui stat, potrivit AFP. Decretul guvernatorului Ron DeSantis interzice serviciilor…

- New York lanseaza primul „pașaport de vaccinare” american. Se numește Excelsior Pass și este o aplicație care garanteaza ca posesorul a fost vaccinat pentru Covid sau a fost testat negativ. Aplicația va permite accesul la evenimente, de la meciuri la spectacole, oferind un cod QR care poate fi scanat…

- Certificatele de vaccinare vor arata la fel in toate statele membre ale Uniunii Europene. Uniunea Europeana urmeaza sa stabileasca cum vor fi acestea stabilite. Președintele Consiliului European Charles Michel a anunțat ca Uniunea Europeana a agreat ca certificatele de vaccinare sa arate la fel in toate…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a anunțat ca personalul medical detasat in centrele de vaccinare nu vor primi bani in plus. Aceste persoane vor fi platite suplimentar doar daca vor inregistra ore de munca in plus. „Nu vorbim despre o plata in plus, vorbim despre persoanele care nu sunt detasate.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca sistemul de vaccinare se va schimba. Conform medicului militar, oamenii se pot inscrie pentru vaccinare, iar cand un loc va fi disponibil ei vor fi anunțați. „Nu sunt suficiente doze in acest moment. Pfizer a explicat ca scaderea…