Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasita o varianta a coronavirusului care circula in Italia de la inceputul lunii august, foarte asemanatoare cu varianta engleza. „Varianta italiana” descoperita la Brescia „precede varianta aparuta abia la sfarșitul lunii septembrie in Regatul Unit și apoi s-a raspandit in Europa, inclusiv in…

- BRD - In zilele declarate sarbatori legale si nelucratoare (25 - 26 decembrie 2020, respectiv 1 - 2 ianuarie 2021), unitatile BRD nu vor avea program de lucru cu publicul. Sunt exceptate agentiile din centrele comerciale, al caror program va fi stabilit prin adaptarea programului standard la cel al…

- Toti romanii care se mai intorc, astazi, din Marea Britanie in Romania vor intra doua saptamani in carantina. Rateaza astfel si Craciunul si Anul Nou pe care doreau sa le petreaca alaturi de familie. Iar de la ora 19.00, toate cursele spre sau dinspre Regatul Unit se suspenda. Numeroase tari din Europa…

- Danemarca a decis sa inchida toate centrele comerciale pe toata perioada sarbatorilor. Aceasta decizie a fost luata pe fondul cresterii ridicate a numarului de cazuri de coronavirus din ultimele zile.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit marti o sursa guvernamentala din Germania. Uniunea Europeana va putea astfel sa ajunga din urma Marea Britanie si Statele Unite, unde campaniile…

- Perioada de carantina poate fi suspendata inainte de expirarea termenului standard de 10 zile daca persoana in cauza face un test pentru depistarea infectiei cu COVID-19, incepand cu a cincea zi dupa intrarea in Germania, precizeaza MAE, potrivit Mediafax.Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca…

- Europa revine încetul cu încetul la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de la un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou carantina totala. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, în timp ce în…

- Mai multe tari din Europa de Est impun de sambata noi restrictii, care se adauga ceolor luate in restul continentului unde epidemia de Covid-19 face ravagii. SARS COV 2 ucis mai mult de 10.000 de persoane in Germania si a contaminat mai mult de un milion in Franta. In Italia, la Napoli, restricțiile…