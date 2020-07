Nu ne vindem ţara 2.0 Nu ma refer doar la declaratiile doamnei eurodeputat Nicolai, ci si la cele facute de membri ai actualului Guvern, ba chiar - in forme balcanic-putiniene - de seful statului. Daca bancile nu se solidarizeaza cu efortul facut de Guvern in combaterea crizei, ni se spune, ele trebuie pedepsite. Fie prin impozite haiducesti, fie de-a dreptul prin nationalizare. Pe de o parte, avem aici o alunecare clara catre protectionism - ispita tuturor guvernelor populiste. Sa presupunem î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kingston Technology Europe Co LLP, producator afiliat Kingston Technology Company, Inc., lider pe piața mondiala de soluții de memorie și tehnologie, anunta astazi preluarea actiunilor Phison (TPEx:8299) din Kingston Solutions, Inc. (KSI), un joint venture realizat de Kingston Technology Corporation…

- Vindem in strainatate tot mai puține bunuri care inglobeaza fabricare calificata, și aceasta se observa dramatic in cifrele oficiale. Balanța comerciala a inregistrat, in primele cinci luni ale acestui an,...

- Boris Vasiliev, profesor, autorul cartii „Stalin mi-a furat copilaria”: „Dupa ce au intrat în sat, rusii au rupt si au calcat în picioare tricolorul românesc” „28 iunie 1940 este cea mai grea si cea mai neagra fila din istoria neamului…

- Vindem placi OSB din stoc sau la comanda, in orice cantitate, la pret de importator direct. Oferim preturi inegalabile la placile OSB. Grosimi placi OSB: 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vindem: Material Lemnos, Cherestea, in orice dimensiune. Fabricam cherestea pt Constructie, Fabrica de Mobila, categoria AB. Daca construiți! Nu evitati si cereți oferta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Victor Ponta susține ca oamenii normali s-au saturat de propaganda lui Klaus Iohannis și a PNL și de atacurile acestora la adresa PSD. Liberalii ar avea insa un motiv extrem de precis pentru care continua sa faca acest lucru. Fostul premier Victor Ponta a lansat vineri un mesaj foarte critic la adresa…

- Intr-o postare ironica, Victor Ponta prezinta in opt puncte, soluțiile prin care președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL doresc sa reporneasca economia la incheierea starii de urgența. „1. Am numit-o pe Viorica Dancila Prim Ministru dar nu știam ca este de la PSD, așa ca este de vina!; 2. Am investit…