- Armata germana (Bundeswehr) are carente logistice care o impiedica in prezent sa-si indeplineasca misiunile incredintate in cadrul NATO, releva un raport clasificat despre care a scris saptamanalul Der Spiegel, citat marti de agentia EFE.

Un lider politic german a cerut ca industria de armament a tarii sa isi accelereze capacitatile de productie, data fiind lipsa de echipament pentru Bundeswehr (armata germana), transmite dpa.

Cea mai mare companie germana de gaze și petrol, Wintershall Dea, furnizeaza combustibil Gazpromului, care la randul sau alimenteaza cu carburant forțele aeriene ruse implicate in razboiul din Ucraina, potrivit unei investigații de presa ZDF-Der Spiegel.

Armata ucraineana afirma ca a distrus o cantitate semnificativa de armament rusesc intr-un atac impotriva unui nod feroviar din regiunea estica Lugansk. De asemenea, a declarat ca rușii au suferit pierderi substanțiale in Herson, Zaporojie și Donețk.

In pofida relațiilor bune afișate public intre regimul de la Beijing și cel de la Moscova, mulți chinezi nu se pot abține in a se abate de la linia politica oficiala a conducerii lor și fac ironii pe seama dificultaților intampinate de invadatorii ruși in Ucraina.

Armata ucraineana respinge atacurile rusești in apropierea unor așezari, anunța Kyiv Independent.

Moldovenii care detin si pasaportul rusesc risca sa ramana fara cetatenia R. Moldova daca vor lupta de partea agresorului in razboiul din Ucraina, a anuntat presedintele Maia Sandu intr-o conferinta de presa, anunța news.ro.