Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii vor fi vaccinati anual cu doze de ser anti-COVD, la fel ca in cazul virusului gripal, din cauza ritmului rapid in care apar noi mutatii ale SARS-CoV-2, e de parere dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru care monitorizeaza evolutia pandemiei. Acesta e de parere ca e o chestiune de luni pana cand…

- In ultimii 20 de ani, oamenii s-au confruntat cu o serie de epidemii cauzate de coronavirusuri, inclusiv SARS, MERS și Covid-19. Dar e posibil ca oamenii sa se fi confruntat cu o epidemie provocata de coronavirus in urma cu 20.000 de ani, sugereaza noi cercetari, relateaza CNN, potrivit Hotnews. O echipa…

- In ultimii 20 de ani, oamenii s-au confruntat cu o serie de epidemii cauzate de coronavirusuri, inclusiv SARS, MERS și Covid-19. Dar e posibil ca oamenii sa se fi confruntat cu o epidemie provocata de coronavirus in urma cu 20.000 de ani, sugereaza noi cercetari. O echipa de cercetatori din Australia…

- CHIȘINAU, 25 iun - Sputnik. In capitala, cateva zeci de persoane s-au aliniat deja la maratonul de vaccinare care va avea loc sambata. Unii dintre cei care doresc sa fie vaccinați cu vaccinul rus „Sputnik V” nu au așteptat pana dimineața și au decis sa vina la Palatul Republicii din aceasta seara.…

- Staretului Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, a incercat sa isi convinga enoriasii in timpul unei slujbe ca vaccinarea anti-Covid va duce la „cea mai grava epidemie care a aparut pe pamant”, ca oamenii se vor imbolnavi si ca administrarea serului „va favoriza aparitia solzilor…

- Sute de oameni s-au strans in fața CCR, in semn de susținere pentru judecatrorii constituționali, care s-ar putea pronunța, astazi, pe sesizarile asupra Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Oamenii spun ca nu mai este nevoie de legea privind…

- Oamenii se vor putea vaccina anti-Covid in gari, aeroporturi, muzee, pe stadion sau chiar in puncte de imunizare amenajate intre blocuri, a declarat, marți, medicul Valeriu Gheorghița. El a vorbit despre locații atipice in care oamenii carora le este teama de injecții, de spitale, sa poata veni mai…

- Au relaxat restricțiile aratand ca numarul cazurilor de Covid a scazut simțitor, iar acum mai-marii țarii se tem ca oamenii nu se mai grabesc sa se vaccineze vazand acest lucru. In acest sens, Klaus Iohannis a atras marți atenția asupra unui „potențial pericol”: „Pe masura ce epidemia scade in intensitate,…