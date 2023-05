Stiri pe aceeasi tema

- Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare va gazdui, in data de 20 aprilie, partida dintre CS Minaur Baia Mare și SCM Gloria Buzau, una din candidatele la cupele europene din acest sezon. Va fi un meci extrem de dificil pentru handbalistele noastre, jocul de maine contand pentru etapa cu numarul…

- CSM Slatina nu a cunoscut succesul in play-out-ul Ligii 2 si se afla la doar 6 puncte de locul 5 din Grupa A, care duce la barajul de mentinere. Dupa 0-2 cu Csikszereda si 0-0 cu Unirea Slobozia, echipa lui Daniel Oprescu a cedat cu 2-0 in fata echipei CSC Selimbar. Golurile de pe stadionul „1 Mai“…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a obtinut un punct pe terenul Ripensiei Timisoara, in etapa a 3-a din play-out-ul Ligii 2, Grupa B. A fost 1-1 pe stadionul „Electrica“, golurile fiind marcate de Rares Butnarasu (’55), pentru gazde, respectiv Alin Țegle (’45+1), pentru oaspeti. Directorul tehnic al formatiei…

- Majoritatea conducatorilor de cluburi din Liga Florilor isi doresc un campionat tot cu 14 echipe si din sezonul urmator, astfel ca sistemul competitional va ramane neschimbat, chiar daca, la un moment dat s-a vorbit despre o editie 2023 – 2024 cu 16 echipe. Doar HC Zalau, Dacia Mioveni, CSM Slatina…

- Rapid Bucuresti a invins-o pe SCM Valcea cu scorul de 36-33 (17-17), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Meciul a fost extrem de disputat, iar ambele echipe s-au ridicat la un nivel foarte bun. S-a mers cap la cap pana spre finalul jocului,…

- CS Minaur va juca, in seara zilei de 12 martie, in deplasare cu HC Dunarea Braila in Liga Florilor, joc din cadrul etapei cu numarul 18 din actuala ediție de campionat. Sunt doua echipe aflate in primele 10 din clasament, fiecare cu pretenții mari, de a juca in cupele europene, astfel ca fiecare punct…

- Prima echipa de handbal feminin a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud intalnește CSU Știința București in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul are loc la TeraPlast Arena pe 9 martie, incepand cu ora 17:00. Inițial, acest meci trebuia sa fie jucat in deplasare la București. Datorita programului…

- Dacia Mioveni s-a impus la finalul saptamanii trecute, scor 22-19 (10-10) in fata echipei HC Zalau, intr-o confruntare contand pentru runda cu numarul 16 din Liga Florilor.Dacia a inceput partida cu o formula de joc formata din Mirca-Lazar, Milic, Moldovan, Ilie, Simion, Constantinescu, iar pe parcurs…