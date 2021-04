Stiri pe aceeasi tema

- Bolile, decalajul dintre bogati si saraci, schimbarile climatice si conflictele din interiorul si dintre natiuni vor reprezenta provocari mai mari in deceniile urmatoare, pandemia de COVID-19 inrautatind deja unele dintre aceste probleme, releva un raport al serviciilor de informatii americane publicat…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au convenit sa relanseze dialogul bilateral cu privire la China si sa colaboreze pentru a aborda comportamentul provocator al Rusiei, potrivit unei declaratii comune date publicitatii miercuri, informeaza Reuters. Secretarul de stat al SUA,…

- Pandemia de coronavirus a provocat traume in masa la o scara mai mare decat al Doilea Razboi Mondial, iar impactul va dura „mulți ani de acum incolo”, a anuntat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza Mediafax. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Șeful echipei de ancheta a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) aflata in Wuhan pentru a afla originea pandemiei de coronavirus a declarat marți ca lanțul de transport al alimentelor congelate ar putea fi o posibilitate prin care s-ar fi raspandit noul coronavirus. „Lanțul rece” se refera la transportul…

- Daca in prima perioada a aparitiei coronavirusului stirile false erau vehiculate prin retelele de socializare si site-uri obscure, acum stirile contradictorii vin din zona institutiilor internationale, din partea guvernelor, din partea imunologilor, a sistemele sanitare din diverse tari. OMS, Comisia…

- Exporturile Chinei au inregistrat o crestere peste asteptari in luna decembrie, arata datele oficiale publicate joi de Administratia vamala, in conditiile in care perturbarile provocate de pandemia de coronavirus in intreaga lume au alimentat cererea pentru produsele chineze, transmite Reuters.…

- Emisiile de gaze cu efect de sera au scazut cu 10,3% in 2020 in Statele Unite, cea mai mare scadere inregistrata dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in conditiile in care pandemia de coronavirus a incetinit economia, potrivit unui raport publicat marti de Rhodium Group, relateaza Reuters. Consecintele…

- Papa Francisc a declarat sambata ca intenționeaza sa se vaccineze anti-COVID-19 saptamana viitoare și a indemnat ca toata lumea sa fie imunizata, pentru a-și proteja nu numai viața lor, ci și pe a tuturor celorlalți, relateaza Reuters. „Cred ca dinpunct de vedere etic toata lumea ar trebui sa se vaccineze”,…