Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a beneficiat de sprijinul, cand i-a fost mai greu, atat a lui Ponta cat și a lui Ghița, iar in timpul campaniei electorale Mircea Diaconu, candidatul lui Ponta la prezidențialele din 2019, a pus umarul la intrarea AUR in Parlament. In 2015, George Simion a fost expulzat din Republica Moldova,…

- Monica Tatoiu a postat ieri noapte un mesaj pe Facebook, in care sustine ca ar fi fost inscrisa in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) fara voia sa. Ea a publicat si o captura a email-ului in care i se multumeste „pentru incredere” si i se ureaza bun venit in partid. „Nu am facut nici o cerere de…

- Monica Tatoiu și avocata Diana Șoșoaca, proaspata senatoare A.U.R, au avut, marți seara, la Romania TV, un schimb dur de replici, dupa ce prima ar fi primit un mail ca s-a inscris in partidul care a facut senzație la alegerile parlamentare. Monica Tatoiu anunța marți pe Facebook ca nu a facut…

- Rezultatul surprinzator obtinut de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) la parlamentarele din Romania, care a permis ca formatiunea lui George Simion sa ajunga in Legislativ, a motivat conducerea AUR sa ia decizia de a trece Prutul si a de fonda un partid similar, „nationalist”, si in Republica Moldova.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…