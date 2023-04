Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Tate a postat un scurt clip video pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce a ajuns acasa, dupa trei luni petrecute in arest, in dosarul de trafic de persoane in care este cercetat alaturi de fratele sau, Tristan. Andrew susține in continuare ca este acuzat pe nedrept și ca a ieșit din arest…

- Frații Tate au fost așteptați de mai mulți fani in fața centrului de reținere. Milionarul britanic a facut cateva declarații, moment in care a marturisit ca el este nevinovat și ca a fost luata decizia corecta.

- Un cetatean rus condamnat la 2 ani de munca silnica pentru ca fetita lui de 12 ani a desenat un mesaj anti-razboi a fugit inainte de pronuntarea sentintei. Barbatul, tata singur, era de cateva saptamani in Arest la domiciliu, iar fetita a fost plasata intr-un orfelinat.

- In urma cu cateva zile, Tribunalul București a decis ca Andrew Tate va ramane in arest, fiindu-i respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar. De curand, milionarul britanic a vorbit despre supraviețuirea in inchisoare. Ce rutina are milionarul britanic in spatele gratiilor.

- „Prima dintre ele: ei ma omoara, iar a doua, le cer dușmanilor mei sa faca o alegere. Sunt unul dintre cei mai respectați și influenți oameni de pe planeta, inconjurat de persecuții false. Voi sta treaz in seara asta, pregatit pentru mortal kombat”, a transmis Andrew Tate.Milionarul transmite constant…

- „Exista o singura modalitate de a supraviețui in inchisoare. Asta cu autocontrol și disciplina absolute. In inchisoare, placerile tale zilnice sunt extrem de mici, apeluri telefonice și cafea fierbinte. Cand te trezești, vei dori in mod natural sa iei o cafea fierbinte și sa dai apeluri telefonice”,…

- Andrew Tate a postat un nou mesaj pe contul sau personal de Twitter, iar acesta a spus ca privarea de libertate fara acuzații sau proces este cea mai stricta pedeapsa legala in afara de moarte. Fanii au fost cei care i-au apreciat postarea cu mii de like-uri in doar cateva minute.

- Din spatele gratiilor, Andrew Tate a facut public un nou mesaj. Milionarul britanic care se afla in arest inca de la sfarșitul anului trecut compune poezii și iși pune gandurile in scris prin intermediul rețelelor de socializare. De aceasta data, Andrew s-a comparat cu un erou.