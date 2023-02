Stiri pe aceeasi tema

- Combinatul de Oțeluri Speciale din Targoviște, deținut de colosul italian Donalam - AFV Beltrame Group, gasește cu greu forța de munca specializata. La acest moment, s-a ajuns la o cifra de 300 de salariați, insa ar fi nevoie de cel puțin 600.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au format o coaliție de țari europene pentru a rezolva „chestiunea rusa” in același mod in care Adolf Hitler a cautat o „soluție finala” pentru eliminarea evreilor din Europa. Serghei Lavrov, care a provocat o furie internaționala,…

- Avertismentul uluitor vine de la cel mai important comandant militar implicat in operațiunea Crimeea din 2014, alipita ilegal de Putin, și in cucerirea Donețk in același an. Fostul colonel rus Igor Ghirkin avertizeaza ca armata lui Putin se afla in punctul unei catastrofe militare care ar putea cauza…

- Tribunalul Salaj a anulat, astazi, in prima instanța, contractul de vanzare-cumparare a Castelului Wesselenyi din Jibou. Imobilul a fost scos la vanzare de Andrei Ianicicau, moștenitorul imobilului. Castelul a fost vandut firmei Micro Vision SRL, societatea l-a vandut imediat unei alte firme, iar imobilul…

- Tot mai des se vorbește despre naționalizarea companiilor de gaze si energie! Soluția naționalizarii prin rascumpararea companiilor de energie și gaze, propusa de PER inca din luna noiembrie 2021, este din ce in ce mai actuala si pe buzele tuturor! Partidul Ecologist a lansat prima data aceasta soluției…

- Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a decis joi plasarea sub administrarea parțiala a statului italian a rafinarii din Priolo, Sicilia, a companiei ruse Lukoil, relateaza AFP, preluat de Agerpres . Decizia vine in contextul in care rafinaria ISAB, una din cele mai mari din Europa, se confrunta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca va fi constituit Registrul electronic national al infectiilor asociate asistentei medicale si un grup tehnic special pentru elaborarea cerintelor si indicatorilor privind calitatea ingrijirilor medicale. „Mai avem cateva activitati in desfasurare.…

