Nu mai tratați Rusia. Singura modalitate de a scăpa de agresiunea ei imperială este distrugerea acestui stat Intelectualii occidentali continua sa traiasca in paradigma ca Rusia poate fi schimbata, ca Rusia poate aduce ceva stralucitor și bun lumii, trebuie doar sa-l schimbi pe Putin și sa pui pe altcineva. Asta nu mai este naivitate, este o prostie criminala . Rusia este un imperiu pe moarte. Așa stau lucrurile cu toate imperiile. Toți mor intr-o zi. Dar, inainte de a muri, Rusia incearca sa traga in jos cu ea cat mai multe organisme sanatoase posibil. Este ca o persoana care se ineaca. Poate fi o persoana foarte buna, onest și corect. Dar daca se scufunda, atunci instinctiv il poate tari cu el pe cel… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

