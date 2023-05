1. ANPC a sancționat niște banci (considerate „de prestigiu”) pentru modul de calculare a dobanzilor. Bineințeles ca Horia Constantinescu, șeful acestei instituții, nu a fost laudat pe centurile de socializare. Mediul bancar e mai puternic decat Statul, iar datornicii tac. Unii chiar se bucura ca platesc dobanda in avans. O dobanda cu care bancile jongleaza. […] The post Nu mai suntem un popor, ci o adunatura de mici interese first appeared on Ziarul National .