«Nu mai sunt un jucător în vârstă, sunt un antrenor tânăr!» Deși a facut inconjurul țarii prin echipele la care a evoluat in cei peste 21 de ani petrecuți intre semicercuri, Ghița Irimescu pastreaza calmul și optimismul care-i caracterizeaza pe bucovinenii lui. Il gasim la antrenament. Lotul este in curs de completare, dar Ghița privește lucrurile pozitiv. Este parte din proiectul HCM Slobozia și cauta sa le faca pe jucatoare sa se implice 100% in procesul de pregatire. Atmosfera este calda, Ghița gasind o vorba de incurajare sau o gluma pentru toata lumea, de la handbaliste pana la maseurul Tudorel Sava. Antrenamentul se termina și incepem interviul.… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

