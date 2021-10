Nu mai sunt nici bunicii de altădată 1. Vin vremuri nasoale, e cazul sa exersați reacțiile idioate. Moare cineva. Și altcineva din familie trimite pe whatsapp mesajul „de azi, X a plecat intr-o lume mai buna.” Capodopera asta are 50 sau 100 de destinatari. Reacția „condoleanțe, sunt alaturi de tine!” e normala. Dar urmeaza reacția panaramezului: „nu creeeeed!” Chiar daca defunctul avea […] The post Nu mai sunt nici bunicii de altadata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Steliano Filip (27 de ani) a fost eliminat in minutul 37 al derby-ului dintre FCSB și Dinamo, la scorul de 1-0, pentru o intrare agresiva asupra lui Valentin Gheorghe, pe care mulți au considerat-o prea puțin pentru un cartonaș roșu. Totul despre derby-ul FCSB - Dinamo, AICI! Azi s-a aflat adevaratul…

- Fostul președinte american Donald Trump va petrece ziua comemorarii atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 la un cazinou din Florida, și nu oricum, ci comentând contra cost un meci de box. Cei care vor sa-l asculte vor trebui sa plateasca un tarif de 49,99 de dolari. Un astfel de gest pare…

- Nimic nu mai e cum știam de cand ne confruntam cu pandemia. Din cauza noilor reguli, planurile ambițioase de calatorie se pot dovedi riscante, așa ca mulți prefera sa evite calatoriile in strainatate. Turismul intern este in plina expansiune și in stațiunea Scarborough din Anglia, unde nostalgia deceniilor…

- Simona Halep vine cu o prima reacție dupa victoria mult așteptata de la US Open. Ce a spus campioana noastra dupa finele meciului spectaculos? Fanii se mandresc enorm datorita revenirii sale incredibile. Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria de la US Open Simona Halep i-a facut din nou pe fani…

- Comisarul, insarcinat cu coordonarea aprovizionarii UE cu serurile anti-Covid, a precizat ca cele 300 pana la 500 de milioane de doze de vaccin necesare pentru administrarea de rapeluri in UE reprezinta numai o luna de productie europeana.”Inteleg mesajul OMS, dar cifrele nu il sustin, in conditiile…

- CNAIR a prelungit cu 3 saptamani, pana pe 16 septembrie, termenul de depunere a ofertelor pentru construcția sectorului de autostrada Ploiești – Buzau, din cauza numeroaselor solicitari de clarificari formulate de ofertanți. „Este un semn ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Afișele montate în satul spaniol Ribadesella (în nordul Spaniei) avertizeaza vizitatorii nemulțumiți de realitatea vieții rurale ca „s-ar putea sa nu se afle în locul potrivit”, scrie The Guardian. Unii turiști au sunat autoritațile locale sa se plânga de magarii…