Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 14.000 de doze de vaccin Moderna, prima tranșa din acest ser, au ajuns miercuri, 13 ianuarie, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” din București, dar nu au fost inca distribuite centrelor de vaccinare. Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, sambata dimineata, ca nici la Cluj si nici la Bucuresti nu mai sunt locuri pentru cea de a doua etapa a vaccinarii anti-COVID. El a mai spus ca solutia va fi realocarea de doze, atunci cand vor fi disponibile, conform News.ro. "La Cluj si la…

- Primul transport de doze de vaccin Moderna a ajuns miercuri dimineata la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino” din București. Conform ministerului Aprararii, dozeel de vaccin urmeaza sa fie distribuite in centrele regionale de vaccinare din toata țara. „Prima transa,…

- BOR va difuza in biserici broșuri informative pe tema vaccinarii Biserica Ortodoxa Româna (BOR) a anunțat ca se va implica în campania de vaccinare împotriva COVID-19. Instituția va difuza în biserici broșuri informative pe aceasta tema. O sustinere privind vaccinarea a venit…

- Libertatea a publicat informații despre medicii care s-au dus degeaba, conform confirmarilor pe care le primisera din platforma oficiala, la centrele de vaccinare din mai multe spitale bucureștene și le-au gasit inchise. Coordonatorul campaniei naționale spune ca nu e nevoie de autorizarea DSP-urilor…

- Potrivit raportului saptamanal al INSP, o tremie din cazurile noi de Covid-19 inregistrate in saptamana 23-29 noiembrie au fost in Bucuresti si in judetele Constanta, Cluj, Iasi și Ilfov, informeaza Mediafax.”In saptamana 23 - 29 noiembrie, 34,6% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti,…

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii cer spijinul procurorilor DIICOT din Romania pentru investigarea unui dosar in care sunt cercetate mai multe persoane mebre așe unei grupari infracționale specializata in trafic transfrontalier de droguri. Cantitați insemnate de cocaina si metamfetamina din…

- Programul noii editii Noaptea Muzeelor, care va avea loc in data de 14 noiembrie, a fost lansat oficial pe website-ul www.noapteamuzeelor.org, si cuprinde, intre altele, doua proiecte online coordonate de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania. Autoritatile ar putea interzice evenimentul. Doua sezoane…