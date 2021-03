Iașul are un numar mare de pacienți cu COVID-19 și dintre aceștia au nevoie de Terapie Intensiva. Este vorba de pacienți care ajung in Urgența și care necesita Terapie Intensiva, terapie non invaziva, de obicei, și tratament complet. In fiecare dimineața se discuta cu toate ATI sub coordonarea reprezentantului regional de ATI și a Direcției de Sanatate Publica. Au ramas pacienți care nu au loc in terapiile intensive din spitalele COVID și suport COVID din județul Iași. Sunt tratați in urgența in acest moment sunt trei pacienți pe ventilație non invaziva și doi pacienți cu necesar de oxigen in…