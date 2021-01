Nu mai sunt locuri în luna ianuarie pentru vaccinarea anti coronavirus la Iaşi Daca, in alte judete, cum ar fi Vrancea, Constanta, Galati sau chiar Timisoara, numarul centrelor de vaccinare care functioneaza il numeri pe degete, respectiv 3 - maximum 5 centre, la Iasi, deocamdata, nu exista sincope. Si-au deschis portile 17 centre de vaccinare si 1.971 de persoane s-au vaccinat in prima zi. "De remarcat este faptul ca zilnic creste numarul de persoane care se inscriu pe platform STS. La aceasta ora (ieri, ora 12,00) marea majoritate a centr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

