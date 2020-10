Nu mai sunt localități în scenariul roșu Numarul cazurilor de coronavirus inregistreaza o scadere ușoara in ultimele doua zile, dupa ce de cateva saptamani au fost creșteri constante la nivelul multor localitați din județul Gorj. Direcția de Sanatate Publica Gorj nu a mai raportat marți vreo localitate care sa se incadreze in scenariul roșu. Cel mai mare numar de cazuri de coronavirus la mia de locuitori este inregistrat in continuare la Bustuchin, respectiv 2,65. In topul comunelor și orașelor cu o incidența de 1,5 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile mai sunt alte noua localitați: Godinești, Polovragi, Targu Jiu, Capreni,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in municipiul Dej a trecut de 3. Din informațiile noastre, incidența in Dej ar fi 3,27. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj urmeaza sa se intruneasca și sa adopte noi restricții valabile in municipiul Dej, ca urmare a depașirii…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 70.105 teste, dintre care 307 teste in data…

- Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de COVID-19 la 1.000 de locuitori pentru ultimele 14 zile, in judetul Brasov, este de 1,64, in 21 de localitati acest indice fiind mai mare de 1,5 la mia de locuitori, a informat, vineri, Institutia Prefectului.Conform sursei citate, cea mai mare incidenta…

- Continua sa creasca numarul de cazuri de Covid-19 in mai multe localitați din județul Gorj. Cinci localitați din Gorj se aflau marti pe lista celor in care au fost suspendate anumite tipuri de activitați, intre care cea a restaurantelor și a barurilor. Este vorba de doua orașe, Targu Carbunești și Novaci…

- Prefectul judetului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, a anuntat ca restaurantele si cafenelele din 13 localitati au fost inchise deoarece rata incidentei cazurilor de Covid-19 din ultimele doua saptamani a depasit 1,5 la mia de locuitori.Prefectul de Ilfov a anuntat, miercuri, intr-o conferinta…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca actuala crestere a numarului de cazuri de COVID-19 a fost anticipata de previziunile guvernului, iar urmatoarele saptamani vor fi cruciale pentru a vedea daca masurile de izolare locala vor putea tine sub control raspandirea virusului, relateaza…

- Serviciul Județean de Gestionare a Problemelor de Salubritate Gorj va incepe de la 1 septembrie o noua campanie „Romania recicleaza și in județul Gorj”. Daca la campania desfașurata anul trecut au participat 35 de de primarii, anul acesta vor lua parte 49 de UAT-uri, și anume in orașele: Targu Jiu,…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting de vreme instabila, valabile in zone din Oltenia si Transilvania, pe durata orei urmatoare.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:15, va fi in vigoare o avertizare Cod portocaliu de averse, descarcari electrice,…