Nu mai sunt bani pentru salariile profesorilor și burse. Anunțul ministrului Educației Ministrul Educației anunța ca nu este clar cum vor fi marite salariile cadrelor didactice de la 1 ianuarie. Ligia Deca spune ca Ministerul Educației are nevoie de inca 9 miliarde de lei pentru a putea plati in 2023 toate salariile din domeniu, bursele și transportul elevilor navetiști. Ministerul Educației a cerut Guvernului sa-i aloce la

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

