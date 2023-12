Un document semnat de catre Ioan Cristian Haiduc, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, prezinta dimensiunea bataii de joc a Guvernului la adresa companiilor de construcții. Ministerul Dezvoltarii are datorii de sute de milioane de lei catre companiile din construcții și se spune ca acestea vor fi achitate doar printr-o rectificare bugetara. Suntem in decembrie, iar Guvernul nu a anunțat nicio astfel de rectificare, soluția aleasa pentru acest an este utilizarea bugetului paralel, adica fondul de rezerva bugetara. Documentul semnat de Ioan Cristian Haiduc arata ca la data de 16 noiembrie…