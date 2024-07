Nu mai sunt bani! Drepturile militarilor români, tăiate de MApN Dupa un an de la primirea dreptului de a incasa o suma forfetara pentru naveta saptamanala sau bilunara in localitatea de domiciliu, militarii și polițiștii s-au trezit ca MApN le-a taiat acest beneficiu, ca, deh, cu atatea cheltuieli de inarmare, bani pentru oameni nu mai sunt. Taierea a fost facuta prin inasprirea condițiilor, in sensul […] The post Nu mai sunt bani! Drepturile militarilor romani, taiate de MApN first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

