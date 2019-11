"Nu mai sunt bani de pensii". Ce se întâmplă din 2020 "Nu mai sunt bani de pensii", a declarat fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, care spune ca țara noastra nu mai poate plati pensiile de anul viitor nici in varianta lor actuala. Ponta acuza managerierea defectuoasa a bugetelor și da vina pe guvernarea Dancila. "Imi pare rau sa o spun, dar nu mai sunt bani de pensii pentru anul viitor. Pentru asta trebuie sa raspunda guvernul Dancila. Situația se poate remedia, daca se iau masuri de reducere a cheltuielilor. Nu este suficienta reducerea numarului de ministere, este nevoie de o reforma pe toate palierele”, a spus Ponta, la Romania TV. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

