- In perioada ianuarie - iunie, Turcia a exportat roșii in valoare de 326 de milioane de dolari. Romania a fost țara catre care a fost exportata cea mai mare cantitate de roșii. In perioada ianuarie-iunie, Turcia a exportat roșii in valoare de 326 de milioane de dolari, relateaza Haberler citat de…

- La sfirșitul lunii iunie, Moldova a fost vizitata de vulturul de stepa Yoruk. Aceasta specie de pasari nu a fost vazuta pe teritoriul Moldovei de mai bine de 60 de ani. Potrivit Societații pentru Protecția Pasarilor și a Naturii (SPN), pasarea și-a inceput calatoria din Turcia și, dupa ce a vizitat…

- Europarlamentarul Victor Negrescu s-a intalnit cu Ambasadorul Spaniei in Romania. Pe masa a fost și un subiect fierbinte, in special pentru Romania. S-a discutat despre Schengen.Am avut o discuție constructiva cu Ambasadorul Spaniei la București, Excelența Sa domnul Jose Antonio Hernandez Perez-Solorzano,…

- Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație ce reprezinta pacienții oncologici din Romania, a trimis o scrisoare deschisa adresata Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii din Camera Deputaților, in care acuza atitudinea ministrului Sanatații, Alexandru…

- Cantitatea de 39 de tone de deseuri din material plastic si materiale feroase transportata din Turcia pentru o societate comerciala din Romania a fost oprita la PTF Giurgiu, potrivit Agerpres.' In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, s-au prezentat doua ansambluri…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina, pe de-o parte, dar și problemele politice din Romania au facut ca țara noastra nu poata sa exploateze, pana acum, resursele de gaze din Marea Neagra, in condițiile in care Turcia a inceput extracția la un zacamant descoperit acum trei ani. Anca Dragu, fost ministru…

- Romania a obținut locul I pe țari la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Seniori, desfașurata in Antalya, Turcia. Elevii din lot se intorc acasa cu doua medalii de aur, trei de argint și una de bronz.

- Ciorba radauțeana, in Top 100 cele mai bune supe din lume. Clasamentul este realizat de Taste Atlas, iar ciorba radauțeana troneaza pe locul 12. Pe primele trei locuri in acest top sunt Tionkotsu rame (Japonia), Zurek (Polonia) și Mercimek corbasi (Turcia), potrivit Monitorul de Suceava. Pentru celebra…