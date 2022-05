Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Centrul de Cariera, Orientare Profesionala și Alumni, organizeaza in perioada 12 – 14 mai 2022, cea de-a doua ediție a festivalului „Zilele Alumni”.

- Zeci de bolnavi de cancer și diabet au fost inșelați de o grupare care le promitea ca le vinde medicamente imposibil de gasit in Romania. Disperați sa iși salveze viețile, oamenii plateau mii de lei in avans, insa pastilele nu erau niciodata livrate. Intreaga operațiune era pusa la punct in Marea Britanie…

- Refugiații din Ucraina, bolnavi de cancer, vor beneficia de tratament gratuit, in aceste zile, din partea medicilor Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca.Vestea a fost data de chirurgul și deputatul Patriciu Achimaș Cadariu„Suntem obișnuiți sa discutam cu pacienții oncologici.…

- O parte dintre ucrainenii care ajung la frontiera cu Polonia sunt preluati de voluntari spanioli. Pe aeroportul din Valencia, au așteptat astazi in jur de 100 de familii care s-au oferit sa gazduiasca refugiati.

- In plin razboi impotriva Ucrainei, copiii bolnavi de cancer in faza terminala din Rusia le-au transmis un mesaj emoționant militarilor. Minorii au fost aliniați in forma literei Z, in spirit de solidaritate fața de razboiul pe care Vladimir Putin l-a declarat statului ucrainean. Ce reprezinta simbolul…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor ucrainene afectate in mod direct de tensiunile militare din țara vecina, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului și Clujului inițiaza o colecta constand in medicamente și materiale…

- De la deschidere și pana in prezent, peste 120 de pacienți s-au prezentat la Centrul de evaluare COVID din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. Pacienții pozitivi la coronavirus (inscriși in aplicația CoronaForms-adica au test PCR sau antigen efectuat la o clinica autorizata sau unitate…

- Siguranța pacienților este pe primul loc, iar pentru a se asigura de acest aspect, Spitalul Sfantul Sava deschide, in curand, secția de monitorizare a funcțiilor vitale 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Vor fi funcționale 18 paturi medicale, cate doua intr-un salon. Fiecare camera este dotata cu aparatura…