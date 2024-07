Nu mai scapă nimeni. Boloș vrea să știe sursele de venit și ce proprietăți au românii Proprietațile imobiliare deținute de straini din statele membre UE vor fi inventariate și trecute in baza de date electronica a Ministerului de Finanțe, urmand ca pentru fiecare cetațean nerezident sa fie atribuit un cod de identificare fiscala. Masura nu a fost luata pentru a controla evaziunea in Romania, ci pentru a transmite datele la Uniunea […] The post Nu mai scapa nimeni. Boloș vrea sa știe sursele de venit și ce proprietați au romanii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la un deficit bugetar de 3,6% din PIB, in prima jumatate a anului, potrivit datelor Ministerului de Finante, potrivit Agerpres.Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 63,67 miliarde lei, respectiv 3,6% din PIB, fata de…

- Romanii ar putea face cumparaturi online cu un CNP fiscal. Este o alta idee care aparține Ministerului de Finanțe pentru a combate evaziunea fiscala. ANAF va vedea ce cumpara o persoana, iar mai apoi va putea sa verifice de unde are bani, mai ales daca achiziția este un scumpa. Hotnews.ro scrie ca unii…

- Anunțul premierului Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca nu vor exista cresteri de taxe si impozite anul viitor, la fel cum este exclusa cresterea TVA. „Aud de marire de TVA – este exclus așa ceva. Este cea mai simpla abordare pe care o poate avea un Guvern, astfel incat sa imparta o povara…

- Se ingroașa randul protestatarilor impotriva „haosului din legislatia fiscala”. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine protestul „Fara haos in legislatia fiscala” care va avea loc luni, 8 iulie, in Capitala, actiune organizata de asociatiile profesionale ale contabililor si economistilor…

- Uniunea Companiilor Siderurgice (Unesid) a comandat un raport juridic privind fraudarea importurilor in Europa de țevi de oțel sudate din China, care sunt declarate structuri solare, pentru a se evita plata tarifelor. Un astfel de caz a fost deja identificat și in Romania, la proiecte finanțate parțial…

- Guvernul Thailandei a inclus Romania pe lista tarilor ai caror cetateni nu vor mai avea nevoie de viza, masura avand ca scop cresterea industriei turismului, de care tara depinde. Aceasta masura va fi aplicata de la 1 iunie 2024, scrie publicatia Bangkok Post, preluata de News.ro.

- Fostul șef SRI este audiat! Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), a ajuns, in urma cu puțin timp, la DNA . El ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe. De asemenea, la DNA au ajuns Dumitru Dumbrava, fostul șef al direcției juridice…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarașian, apreciaza faptul ca depașirea plafonului de 1.040 de euro in luna martie este un argument in plus pentru ca romanii din strainatate sa se intoarca in tara. Fagarașian considera ca evolutiile economice favorabile din Romania, stabilitatea politica si guvernamentala,…