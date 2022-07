Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, porturile Mariupol, Berdyansk și Skadovsk de la Marea Azov, precum și portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise „pana la restabilirea controlului”, se arata intr-un comunicat al ministerului.„Adoptarea acestei masuri este cauzata de imposibilitatea deservirii navelor și pasagerilor, a…

- Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov, precum si portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise, in mod oficial, de Ucraina „pana la restabilirea controlului”, ele fiind capturate de fortele rusesti, a anuntat Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. „Adoptarea…

- Fiasco-ul militar al lui Putin, victoria morala a lui Volodimir Zelenski si interesele geostrategice ale lui Joe Biden indreapta conflictul catre o noua faza, chiar mai distrugatoare decat cea initiala si cu potentiale reverberatii mult mai grave pentru restul Europei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis luni ca Rusia nu va castiga razboiul declansat impotriva Ucrainei, transmite DPA. Pe parcursul a peste opt saptamani, fortele militare ruse au lansat peste 1.100 de rachete contra Ucrainei, a spus Zelenski intr-un discurs video publicat pe Telegram.…

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat ca aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost raniti, precizand ca ''este dificil de spus cati vor supravietui''.Partea rusa sustine ca Ucraina a pierdut intre 19.000 si 20.000 de militari pana acum.Conform estimarilor…

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat oficial ca Alianța poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani. „Aliatii sunt gata sa ofere si mai mult, precum si armament mai modern si mai greu", a anunțat Stoltenberg, la BBC, potrivit Agerpres.„Suntem gata sa furnizam…

- "Pana in prezent, OMS a verificat 103 atacuri asupra serviciilor de sanatate, cu 73 de persoane ucise si 51 ranite, printre care lucratori din domeniul sanatatii si pacienti", a declarat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de presa, calificand acest bilant ca fiind "sumbru".Dintre…