Nu mai putin de 72% dintre unguri si polonezi cred ca Uniunea Europeana ar trebui sa conditioneze alocare fondurilor de respectarea statului de drept, sub media UE (77%), dar peste proportiile inregistrate in tari cu traditie democratica precum Olanda, Danemarca si Belgia, releva un sondaj comandat de Parlamentul European si efectuat in perioada septembrie-octombrie. Potrivit sondajului, efectuat de Kantar intre 25 septembrie si 7 octombrie, pe un esantion de 24.812 participanti din 27 de tari membre UE, Polonia si Ungaria se afla in ultima patrime a statelor comunitare din acest punct de vedere.…