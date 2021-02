Italia a extins interdictia privind calatoriile intre regiuni cu putin mai mult de o luna, din cauza cresteri ratei de contaminare pe teritoriul italian, informeaza luni dpa. Pana pe 27 martie persoanele nu vor putea sa iasa de pe teritoriul regiunii in care locuiesc, a anuntat luni noul guvern al premierului Mario Draghi, aceasta fiind una dintre primele sale decizii in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, guvernul lui Draghi fiind investit pe 13 februarie. Exceptiile vor include deplasarile in interes de serviciu si pentru urgente. Vizitele la membrii altor gospodarii sunt posibile intr-o…