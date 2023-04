Nu mai purta zilnic pantofi cu toc! La ce riscuri ești expusă, ce spune un studiu Urmașele Evei au fost, dintotdeauna, preocupate de felul in care arata, de cum și cat de bine se ingrijesc și se aranjeaza, pentru a parea seducatoare și atragatoare. Un studiu recent a aratat ce s-ar putea intampla, de fapt, daca ai purta pantofi cu tocuri inalte in fiecare zi. La ce pericole te-ai putea expune. […] The post Nu mai purta zilnic pantofi cu toc! La ce riscuri ești expusa, ce spune un studiu appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

